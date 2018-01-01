Титан. Теодор Драйзер (книга, 1914) слушать онлайн

Сюжет

Второй роман из цикла «Трилогия желания» был издан в мае 1914 года. Американская критика встретила выход романа молчанием или негативными рецензиями, называя главного героя «аморальным» и отмечая его «распутный нрав». Сам Драйзер так говорил по этому поводу: «…наблюдается тенденция поставить всe с ног на голову, ниспровергнуть тех, кто находится на высшей ступени интеллектуального развития, в угоду предрассудков и глупости большинства. Всe ради тех, кто стоит у власти…». В книге рассказывается о жизни Каупервуда после его переезда из Филадельфии в Чикаго. Выйдя из филадельфийской тюрьмы и совершив ряд удачных спекуляций во время биржевой паники, позволившей стать ему миллионером, Каупервуд решает продолжить деятельность в Чикаго. Свой бизнес на новом месте он начал с организации новых газовых компаний, занимаясь при этом подкупом членов муниципалитета. Не обошлось и без новых любовных историй. Женщины сменяют друг друга в жизни Каупервуда с завидным постоянством, что конечно же, не помогает ему в укреплении брака и все более отдаляет от жены Эйлин. © перевод: В. Курелла (наследники) © перевод: Т. Озерская (наследники) ©



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