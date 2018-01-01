Тишина старого кладбища. Елена Обухова,Наталья Тимошенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет третью аудиокнигу «Тишина старого кладбища» популярной серии Лены Обуховой и Натальи Тимошенко «Нормальное аномальное». С незапамятных времен души умерших людей находили способ связаться с миром живых, чтобы сообщить им что-то важное или добиться справедливости. Спиритические доски, явления, автописьмо, общение через медиумов – все эти способы уже не раз доказали свое право на существование. А что делать, если умершая одногруппница продолжает писать тебе сообщения в Скайпе? Может быть, кто-то просто завладел доступом к ее учетной записи и так развлекается. Но почему тогда все ее предупреждения подтверждаются? И как сообщения приходят на компьютер, который даже не подключен к Интернету? Войтеху и его друзьям предстоит найти ответы на эти вопросы, прислушиваясь к тишине старого кладбища, а заодно поймать маньяка-убийцу, появившегося в Санкт-Петербурге, и узнать много нового друг о друге. Мистический детектив «Тишина старого кладбища» из серии «Нормальное аномальное» от талантливого творческого тандема Лены Обуховой и Натальи Тимошенко станет находкой для поклонников триллеров в духе «Короля ужасов» Стивена Кинга. ©



Тишина старого кладбища слушать на видеосервисе Wink.