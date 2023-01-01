Тишина говорит. Экхарт Толле (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Впервые в России книга Экхарта Толле «Тишина говорит» в аудио! Это книга не из тех, которую можно послушать и забыть. Это книга, с которой нужно пожить. Часто обращайтесь к ней, но не забывайте делать перерывы. Прерывайтесь после каждого раздела, чтобы поразмыслить, ощутить внутреннюю тишину. Дайте книге сделать своe дело: пробудить вас, вывести из наезженной колеи привычного, заученного мышления, обратить внимание не на них самих, а на нечто более глубокое. Мысли, рождeнные из внутренней тишины, наделены особой силой: они могут вернуть вас в ту тишину, из которой мы возникли – в состояние покоя.



Тишина говорит слушать на видеосервисе Wink.