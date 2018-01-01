Типа смотри короче (сборник). Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский
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Типа смотри короче (сборник). Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский

Типа смотри короче (сборник). Евгения Пастернак, Андрей Жвалевский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детская литература255 мин12+

Сюжет

Андрей Валентинович Жвалевский и Евгения Борисовна Пастернак – одни из самых популярных и любимых современных писателей для подростков, лауреаты различных литературных премий. Послушайте их небольшие зарисовки из жизни 7 «А» класса, в которых на первый план выступают не столько сами события, сколько то, что в связи с ними чувствуют ребята, как они воспринимают ту или иную ситуацию. Взаимоотношения в коллективе, дружба, первая любовь, поведение взрослых – всe это есть в книге, и она ценна тем, что помогает читателю и слушателю понять, как школьники проходят через определeнные этапы взросления. Это не только оказывает поддержку детям, но и даeт им возможность взглянуть на себя со стороны. И – никаких нравоучений! Всe очень живо, с юмором, а местами с долей иронии. Родители же смогут задуматься о том, как важно доверять своим детям, считаться с их мнением, и, возможно, заново откроют для себя сложный мир подростка – человека на пути из детства во взрослую жизнь. Так что, типа смотри… короче, слушай… Читает Наталья Истарова, лауреат премии «Радиомания 2012» Звукорежиссeр и автор музыки Джизаир Умеров Спродюсировано агентством Frontline Creative Продюсер Константин Барышев © Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак ©

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