Тимур и его команда. Аркадий Гайдар (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легендарная книга Аркадия Гайдара, под воздействием которой развернулось по всей стране детское общественное движение. Тимур, Коля Колокольчиков, Сима Симаков помогают людям, нуждающимся в поддержке, в особенности родственникам тех, кто служит в Красной Армии. Отмечать их дома маленькими кр�асными звездами и бороться с хулиганами Квакиным и Фигурой начинает и девочка Женя, приехавшая в дачный поселок.



Тимур и его команда слушать на видеосервисе Wink.