Тиберианец. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Тиберианец» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод третий основное время действия 3971 год, цикл «История Вселенных», жанр боевая фантастика, космическая фантастика, научная фантастика. …Глеба мутило. Мысли путались. Он снова перехватил взгляд Насти, но прочел в нем лишь глубочайший, отталкивающий ужас, – она видела, как он использовал аспирианские шунты. В душе что-то надломилось. Пришла сухая, отчетливая мысль: «назад мне теперь хода нет. Добрые дела никогда не остаются безнаказанными». Стало горько. Очень горько, обидно и одиноко. – Свидимся… – он отпустил ее взгляд, закинул за спину «АРГ-8» и, не оглядываясь пошел по древней логрианской дороге, мимо разорванных тел ашангов, подбитой бионической машины, навстречу одиночеству, неизвестности, судьбе…



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