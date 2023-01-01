The Wonderful Wizard of Oz / Волшебник из страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 4 часа и 20 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Лаймен Фрэнк Баум создал свою знаменитую страну Оз для собственных детей. Он говорил своей жене Мод, что не хочет, чтобы их дети взрослели на злых сказках братьев Гримм. В результате его герои Дороти, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев полюбились не только детям автора, но и миллионам читателей. Рей Брэдбери, горячий поклонник сериала Баума, отмечал, что в этих сказках сплошные сладкие булочки, мед и летние каникулы. Кэрроловская Страна Чудес по сравнению со страной Оз – остывшая каша, арифметика в шесть утра, обливания ледяной водой и долгие сидения за партой. По мысли Брэдбери, Страну Чудес предпочитают интеллектуалы, а мечтатели выбирают Страну Оз: Страна Чудес – это то, какие мы есть, а Страна Оз – то, какими желали бы стать.



The Wonderful Wizard of Oz / Волшебник из страны Оз слушать на видеосервисе Wink.