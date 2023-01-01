The Three Musketeers / Три мушкетера. Александр Дюма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы изучаете английский язык или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность услышать о приключениях отважного Д'Артаньяна и кознях коварной Миледи на языке герцога Бэкингема, а затем проверить свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст адаптирован и соответствует уровню Intermediate. Английская версия начитана носительницей языка, многократной победительницей конкурсов художественного чтения – Лизой Рей Кэмбелл (Новая Зеландия).



The Three Musketeers / Три мушкетера слушать на видеосервисе Wink.