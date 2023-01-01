The ТЕЛКИ (сборник). Сергей Минаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

1.The ТЕЛКИ. Повесть о ненастоящей любви. 2.The ТЕЛКИ два года спустя, Или Videotы. Эта аудиокнига о поколении двадцатипятилетних. О женщинах и мужчинах. О большой любви, которая может простить все. Или почти все… Андрей Миркин, герой романа, сделал блестящую карьеру на телевидении: он ведущий популярн�ого шоу на молодежном канале. Известность вскружила ему голову, девушки не дают проходу, а лгать приходится все чаще, даже самому себе. Но однажды он встречает ту, с которой может быть настоящим… или так только кажется?



The ТЕЛКИ (сборник) слушать на видеосервисе Wink.