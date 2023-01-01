The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум
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The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум

The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Классика281 мин16+

Сюжет

Длительность записи: 4 часа и 41 минута. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Лаймен Фрэнк Баум создал свою знаменитую страну Оз для собственных детей. Он говорил своей жене Мод, что не хочет, чтобы их дети взрослели на «злых сказках братьев Гримм». В результате персонажи книги Дороти, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев полюбились не только детям автора, но и миллионам читателей.

The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз слушать на видеосервисе Wink.

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