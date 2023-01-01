The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз. Лаймен Фрэнк Баум (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 4 часа и 41 минута. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Лаймен Фрэнк Баум создал свою знаменитую страну Оз для собственных детей. Он говорил своей жене Мод, что не хочет, чтоб�ы их дети взрослели на «злых сказках братьев Гримм». В результате персонажи книги Дороти, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев полюбились не только детям автора, но и миллионам читателей.



The Road to Oz / Путешествие в Страну Оз слушать на видеосервисе Wink.