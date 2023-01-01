The Prince and the Pauper / Принц и нищий. Марк Твен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 7 часов и 39 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Марк Твен – знаменитый американский, писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает множество жанров – юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и др. Уильям Фолкнер называл его первым по-настоящему американским писателем, а Эрнест Хемингуэй считал, что вся современная американская литература вышла из одной книги Марка Твена – «Приключений Гекльберри Финна». «Принц и нищий» – первый и самый известный исторический роман писателя. Речь в нем идет о двух мальчиках, родившихся в один день,– принце Эдуарде и уличном мальчишке Томе Кенти, которые оказались удивительно похожими друг на друга и поменялись местами: Том остался в королевском дворце, а принц Эдуард отправился в лондонские трущобы…



The Prince and the Pauper / Принц и нищий слушать на видеосервисе Wink.