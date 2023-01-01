The Prince and the Pauper. Марк Твен (книга, 1881) слушать онлайн

Аудиокнига предназначена для развития навыков аудирования и чтения и адресована учащимся 6–7 классов школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, студентам колледжей и неязыковых вузов, а также лицам, изучающим английский язык самостоятельно или под руководством преподавателя (базовый словарь около 1100 слов). Знаменитая книга Марка Твена «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (“THE PRINCE AND THE PAUPER”) [1882] адаптирована и прочитана носителем языка. Наряду с фонограммой на диске имеется текст книги, который может быть использован для облегчения восприятия аудиозаписи. К тексту предлагаются вопросы, позволяющие контролировать понимание содержания произведения и развить навыки устной речи.



The Prince and the Pauper слушать на видеосервисе Wink.