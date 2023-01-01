The Prince and the Pauper. Марк Твен
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The Prince and the Pauper. Марк Твен

The Prince and the Pauper. Марк Твен (книга, 1881) слушать онлайн

1881, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература107 мин12+

О книге

Аудиокнига предназначена для развития навыков аудирования и чтения и адресована учащимся 6–7 классов школ с углубленным изучением английского языка, лицеев, гимназий, студентам колледжей и неязыковых вузов, а также лицам, изучающим английский язык самостоятельно или под руководством преподавателя (базовый словарь около 1100 слов). Знаменитая книга Марка Твена «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (“THE PRINCE AND THE PAUPER”) [1882] адаптирована и прочитана носителем языка. Наряду с фонограммой на диске имеется текст книги, который может быть использован для облегчения восприятия аудиозаписи. К тексту предлагаются вопросы, позволяющие контролировать понимание содержания произведения и развить навыки устной речи.

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Жанр
Классика, Иностранные языки, Детская литература, Зарубежная литература
Время
107 мин / 01:47

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