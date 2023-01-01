The Next Right Thing. Искусство принимать верные решения. Эмили Фриман
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Аудиокниги
The Next Right Thing. Искусство принимать верные решения. Эмили Фриман

The Next Right Thing. Искусство принимать верные решения. Эмили Фриман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология368 мин16+
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Сюжет

Если вам необходимо принять жизненно важное решение, вы нашли эту книгу в нужный момент! Когда предстоит сделать судьбоносный выбор – вступить ли в брак, переехать в другую страну, сменить работу или завести ребенка (подставьте ваш вариант) – списки «за» и «против» окажутся бесполезными и только еще больше введут в заблуждение. Верное решение находится внутри вас самих, и отыскать его поможет метод Эмили Фриман, известной писательницы и коуча. Пройдя несколько простых шагов, вы научитесь лучше понимать себя и осознаете, что вам действительно нужно и чего вы хотите по-настоящему. А освоив этот мудрый и эффективный метод, наверняка будете его использовать еще не раз – ведь современная жизнь постоянно ставит нас в ситуацию выбора!

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