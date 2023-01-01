The Miles Club. Джеймисон Майлз. Т. Л. Свон
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The Miles Club. Джеймисон Майлз. Т. Л. Свон

The Miles Club. Джеймисон Майлз. Т. Л. Свон (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Любовные романы790 мин18+

Сюжет

Идеально для любителей романов Э Л Джеймс, Анны Тодд и Аны Хуан. Стильный покет с золотой фольгой на обложке и клапаном-трансформером с вырубкой, который позволяет читать книгу так, как удобно вам. «Джеймисон Майлз» – абсолютный хит Amazon, первая часть цикла из пяти книг Т Л Свон. Сегодня ты пьешь шампанское с незнакомцем, утром забываешь обо всем, а через год узнаешь, что тебе предстоит на него работать. Я познакомилась с Джимом в самолете, на долгом рейсе Лондон-Нью-Йорк. Голубоглазый красавчик, он был обходителен и умен. Нам было так хорошо вместе, что мы не заметили, как самолет пошел на экстренную посадку. Из-за погодных условий нам предстояло пережить ночь в незнакомом городе. Ту ночь мы провели вместе. Прошел год. Я уже не та беззаботная девушка. У меня серьезная работа, обязанности, статус. Сегодня я получила письмо; новый босс хочет видеть меня в своем кабинете в 8:00 утра. Его зовут Джеймисон Майлз. Ту ночь я провела с ним. Хочешь, чтобы он нажал кнопку «стоп»?

The Miles Club слушать на видеосервисе Wink.

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