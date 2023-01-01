The Marriage. Свадьба. Ким Слэйтер (книга, 2023) слушать онлайн

10 лет назад он убил моего сына. Сегодня я выхожу за него замуж… Пронзительный, полный любви и ненависти психологический триллер о браке молодого мужчины и женщины на двадцать лет старше него. И о противостоянии двух матерей, которые были лучшими подругами, а стали заклятыми врагами. Десять лет назад любимый и единственный сын Бриджет Уилсон был убит. Виновным оказался сын ее лучшей подруги, Том Биллингерст. Жизнь Бриджет потеряла всякий смысл. Ее красивый, сильный мальчик превратился в воспоминание – фотографию, которую она всегда носит с собой. Бриджет ненавидела Тома. Но спустя десять лет она вышла за него замуж… Десять лет назад любимый и единственный сын Джилл Биллингерст попал в тюрьму, случайно убив лучшего друга одним-единственным ударом. Он получил максимально суровое наказание, но Джилл уверена: ее мальчик невиновен, а приговор – максимально несправедлив. И когда Тома наконец освободили, новость о свадьбе оглушает и шокирует ее. Джилл точно знает: Бриджет Уилсон – лгунья. Она задумала погубить убийцу своего сына. Но Джилл остановит ее любой ценой.





The Marriage слушать на видеосервисе Wink.