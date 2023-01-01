The Man That Corrupted Hadleyburg. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В знаменитой новелле «The Man that Corrupted Hadleyburg» («Человек, который совратил Гедлиберг») некий человек, случайно уязвленный добропорядочными гражданами маленького городка, жестоко мстит им, сооружая хитроумную интригу. Честное имя тихого Гедлиберга уничтожено – с жителей слетают маски, их грехи и �пороки предстают перед читателем во всей красе. На английском языке.



The Man That Corrupted Hadleyburg слушать на видеосервисе Wink.