The Man That Corrupted Hadleyburg. Марк Твен
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The Man That Corrupted Hadleyburg. Марк Твен

The Man That Corrupted Hadleyburg. Марк Твен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Иностранные языки139 мин0+
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Сюжет

В знаменитой новелле «The Man that Corrupted Hadleyburg» («Человек, который совратил Гедлиберг») некий человек, случайно уязвленный добропорядочными гражданами маленького городка, жестоко мстит им, сооружая хитроумную интригу. Честное имя тихого Гедлиберга уничтожено – с жителей слетают маски, их грехи и пороки предстают перед читателем во всей красе. На английском языке.

The Man That Corrupted Hadleyburg слушать на видеосервисе Wink.

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