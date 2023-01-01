The Hound of the Baskervilles / Собака Баскервилей. Артур Конан Дойл
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The Hound of the Baskervilles / Собака Баскервилей. Артур Конан Дойл

The Hound of the Baskervilles / Собака Баскервилей. Артур Конан Дойл (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Детективы384 мин16+
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Сюжет

Длительность записи: 6 часов и 24 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Артур Конан Дойл, хотя и написал много рассказов, романов и даже 3 тома стихотворений, остается для всех «автором» Шерлока Холмса, который борется с десятками всевозможных злодеев. В предлагаемой читателю неадаптированной повести «Собака Баскервиллей» «отшельник с Бейкер-стрит» раскрывает очередное запутанное преступление.

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