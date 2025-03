The Golden Age of Detective Fiction. Part 5. Erskine Childers (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия «The Golden Age of Detective Fiction» объединяет в себе произведения, которые смело можно назвать золотой классикой детективного жанра. Серия на английском языке озвучена профессиональными дикторами – носителями языка и адресована всем, кто желает усовершенствовать навыки восприятия на слух иностранного текста, расширить словарный запас и просто насладиться звучанием произведения на языке оригинала. В пятом выпуске «The Golden Age of Detective Fiction» представлен один из лучших детективно-шпионских романов «Загадка песков» (1902) – известного ирландского политического деятеля, прозаика и военного теоретика начала прошлого века Эрскина Чайлдерса. Два приятеля, путешествующие на яхте вдоль германского берега, случайно раскрывают тайные приготовления немецкой армии к вторжению в Англию. Эта детективная история произвела эффект разорвавшейся бомбы, предсказав начало Первой Мировой Войны. Роман породил множество имитаций, был неоднократно экранизирован и, по версии The Guardian, до сих пор входит в список «100 лучших романов всех времен и народов». Исполняет Джон Фрейзер (Эдинбург, Великобритания) закончил Chester Polytechnic University, и Durham University. Работал в нефтяной отрасли, в области социологии и образовательной психологии, писатель, автор нескольких книг. Арт-директор проекта – Елена Лихачева Звукорежиссер – Павел Брусков



