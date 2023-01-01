The Golden Age of Detective Fiction. Part 3. Edgar Wallace
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The Golden Age of Detective Fiction. Part 3. Edgar Wallace

The Golden Age of Detective Fiction. Part 3. Edgar Wallace (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детективы314 мин12+
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Сюжет

Новая серия «The Golden Age of Detective Fiction» объединяет в себе произведения, которые смело можно назвать золотой классикой детективного жанра. Серия на английском языке озвучена профессиональными дикторами – носителями языка и адресована всем, кто желает усовершенствовать навыки восприятия на слух иностранного текста, расширить словарный запас и просто насладиться звучанием произведения на языке оригинала. В третьем выпуске «The Golden Age of Detective Fiction» представлено произведение британского романиста и драматурга написавшего более чем 150 детективных романов Эдгара Уоллеса «Дверь с семью замками». Отставной полицейский, частный детектив и, конечно, джентльмен – Дик Мартин, расследует последовательные убийства, которые связаны между собой ключами, найденными на телах жертв. Исполняет Джон Фрейзер (Эдинбург, Великобритания) закончил Chester Polytechnic University, и Durham University. Работал в нефтяной отрасли, в области социологии и образовательной психологии, писатель, автор нескольких книг. Арт-директор проекта – Елена Лихачева Звукорежиссер – Екатерина Викулова

The Golden Age of Detective Fiction слушать на видеосервисе Wink.

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