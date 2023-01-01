The Golden Age of Detective Fiction. Part 2. Earl Derr Biggers (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия «The Golden Age of Detective Fiction» объединяет в себе произведения, которые смело можно назвать золотой классикой детективного жанра. Серия на английском языке озвучена профессиональными дикторами – носителями языка и адресована всем, кто желает усовершенствовать навыки восприятия на слух иностранного текста, расширить словарный запас и просто насладиться звучанием произведения на языке оригинала. Во втором выпуске «The Golden Age of Detective Fiction» представлено произведение мастера детективного жанра Эрла Д. Биггерса «Чарли Чан идет по следу». Чарли Чан – китайский детектив средних лет, служит в полиции Гонолулу на Гавайях. Известен своим сочным афористичным языком, преступления раскрывает благодаря терпению, вниманию к деталям. Аналитические способности в лучших традициях детективной классики сделали Чарли Чана одним из самых популярных литературных героев Америки. Исполняет Джон Фрейзер (Эдинбург, Великобритания) закончил Chester Polytechnic University, и Durham University. Работал в нефтяной отрасли, в области социологии и образовательной психологии, писатель, автор нескольких книг. Арт-директор проекта – Елена Лихачева Звукорежиссер – Михаил Комолов



The Golden Age of Detective Fiction слушать на видеосервисе Wink.