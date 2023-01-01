The Golden Age of Detective Fiction. Part 1. Гилберт Кит Честертон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия «The Golden Age of Detective Fiction» объединяет в себе произведения, которые смело можно назвать золотой классикой детективного жанра. Серия на английском языке озвучена профессиональными дикторами – носителями языка и адресована всем, кто желает усовершенствовать навыки восприятия на слух иностранного текста, расширить словарный запас и просто насладиться звучанием произведения на языке оригинала. Шерлок Холмс, комиссар Мегрэ, Эркюль Пуаро, Мисс Марпл… Имена этих знаменитых детективов знает весь мир. Конечно, все они – в высшей степени оригинальные люди. Но этот, пожалуй, самый необычный. Он – священник. В первом выпуске «The Golden Age of Detective Fiction» представлены произведения мастера психологического детектива Гилберта Кийта Честертона из серии «Рассказы об отце Брауне». Исполняет Джон Фрейзер (Эдинбург, Великобритания) закончил Chester Polytechnic University, и Durham University. Работал в нефтяной отрасли, в области социологии и образовательной психологии, писатель, автор нескольких книг. Арт-директор проекта – Елена Лихачева Звукорежиссер – Полина Пискарева



The Golden Age of Detective Fiction слушать на видеосервисе Wink.