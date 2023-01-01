The Financier / Финансист. Теодор Драйзер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 18 часов и 30 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. «Мои желания прежде всего» – таков жизненный лозунг Фрэнка Каупервуда, главного героя знаменитой «Трилогии желаний» Т. Драйзера. В романе «Финансист», первой части трилогии, в которую также входят романы «Титан» и «Стоик», мы видим молодого Фрэнка. Его окружение формирует в нем психологию предпринимателя. Начав с мелких спекуляций, постепенно втягиваясь в смелые и рискованные операции, в условиях жесткой борьбы Каупервуд приобретает состояние. Напористость, энергия и талант делают его финансовым гением.



The Financier / Финансист слушать на видеосервисе Wink.