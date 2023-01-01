WinkАудиокнигиThe country of the blind. Stories / Страна Слепых. Рассказы. Герберт Уэллс
The country of the blind. Stories / Страна Слепых. Рассказы. Герберт Уэллс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Зарубежная литература, Фантастика336 мин12+
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Сюжет
Герберт Уэллс – английский писатель, открывший жанр научной фантастики в мировой литературе XX века. «Страна слепых» – прекрасно написанная повесть-притча о единомыслии и непонимании, о проблемах личности «не такой, как все». Что случится с человеком, обладающим неким особым чувством, в существовании которого сомневаются окружающие? – сомневаются, но при этом очень боятся того, что такое чувство действительно имеется в природе и дарит преимущества своему владельцу…
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