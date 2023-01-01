Тезей и Ариадна. Нить любви. Наталья Павлищева (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

К премьере голливудского блокбастера со 100-миллионным бюджетом! Подлинная история Тезея, Минотавра и Ариадны. Эллинский царевич добровольно спускается в лабиринт, чтобы сразиться с чудовищем и спасти красавицу. Что за древнее зло таится во тьме критских подземелий? Как снять проклятие, тяготеющее над целым островом? Почему за любовь всегда приходится платить кровью? Посмеет ли смертный бросить вызов жестоким богам, требующим человеческих жертвоприношений? Этот роман – не о ненависти и смерти, а о путеводной любви. О том, что одолеть чудовище может лишь красота. Что женская страсть и неясность сильнее лютой злобы. И хотя люди порой бывают страшнее любых Минотавров – вывести из мрачного лабиринта способна лишь нить любви.



Тезей и Ариадна слушать на видеосервисе Wink.