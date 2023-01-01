Тезаурус. Словарь онтопсихологических терминов. Антонио Менегетти (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге представлены определения основных понятий и терминов онтопсихологии. Эти понятия могут отличаться от современных трактовок так как основаны на этимологии терминов, на том глубинном изначальном смысле слова, который отсылает к находящейся за ним реальности. Для лучшего понимания к к�аждому слову и термину приводится несколько определений. Тезаурус необходим для лучшего понимания работ Антонио Менегетти, позволяя более точно уловить тот смысл, который был заложен автором, но часто ускользает от читателей из-за незнания или неверного толкования терминов. Книга будет полезна всем, кто интересуется книгами по онтопсихологии, где используется специальная терминология.



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