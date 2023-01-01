Тетя Мотя. Майя Кучерская
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Тетя Мотя. Майя Кучерская

Тетя Мотя. Майя Кучерская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза1142 мин18+

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О книге

Марине, известной близким также под домашним прозвищем «Мотя», тридцать два года, она работает корректором в еженедельной газете. Уже шесть лет Марина замужем за Колей, парнем из простой семьи, и у них растет пятилетний сын Артeм. Но замужество тяготит Марину: взаимопонимание с мужем давно утрачено, и семейная жизнь продолжается только по инерции. И тут знакомство с пятидесятилетним журналистом меняет жизнь всех героев этой истории. Майя Кучерская – прозаик, филолог, профессор Высшей школы экономики, лауреат нескольких литературных премий. Автор книг «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Плач по уехавшей учительнице рисования», романов «Бог дождя», «Тeтя Мотя» и биографии Николая Лескова «Лесков: Прозeванный гений».

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Жанр
Современная проза
Время
1142 мин / 19:02

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