Тетя без присмотра. Татьяна Луганцева (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

От популярного автора иронических детективов «Женщина – цунами», «Белоснежка и семь трупов», «Зуб дареного коня»! Понравится читателям Елены Михалковой и Дарьи Донцовой! Василиса Лапина не любит свое имя. Вечно ее обзывают то «прекрасной», то «премудрой», ей же больше всего нравится сокращенный вариант – просто Вася. По характеру подходит, характер у нее огонь! Увы, с мудростью у нее не очень: вечно влипает в опасные передряги. Ну а насчет красоты… Нет, женщина она интересная: хрупкая голубоглазая блондинка,– но себя оценивает объективно, ведь недаром же математик и даже гениальный программист! А вот в личном плане у Васи дело швах: три брака – и три облома. Вот вроде забрезжила на горизонте новая любовь, да только надо хотя бы в живых остаться, а то вокруг загадочные убийцы вьются…



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