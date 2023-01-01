Тета-исцеление. Продвинутый уровень. Вианна Стайбл (книга, 2020) слушать онлайн

Тета-исцеление – один из мощнейших целительских методов XXI века. Эта книга выводит тех, кто его практикует, на высший уровень мастерства. В первой книге «Тета-исцеление», уже ставшей бестселлером, описываются техники, позволяющие использовать скрытые ресурсы мозга для развития, самоисцеления и исцеления других людей. В новой книге дано углубленное описание метода, увеличивающее возможности человека, а также множество новых исцеляющих программ. Тета-исцеление бросает вызов болезням, с которыми не справляется современная медицина! С помощью этого метода его создательница Вианна Стайбл исцелилась от рака и теперь успешно исцеляет гепатит С, СПИД, злокачественные и доброкачественные опухоли, герпес, различные генетические нарушения и множество других болезней. Ее ученики занимаются целительской практикой в четырнадцати странах мира.



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