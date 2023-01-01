Тета-исцеление. Глубинная работа с убеждениями. Как перепрограммировать ваше подсознательное мышление для глубокого внутреннего исцеления. Вианна Стайбл (книга, 2020) слушать онлайн

В новой книге серии «Тета-исцеление» Вианна Стайбл подробно рассказывает о том, как можно «раскопать» и переработать свои глубинные убеждения, чтобы пережить радикальную трансформацию, избавиться от болезней, понять истинный замысел Создателя и сотворить реальность, которую мы желаем. Книга п�остроена так, что с ее помощью даже новичок в Тета-исцелении может сразу начать практику.



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