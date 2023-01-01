Тест на респаун. Темный рубеж. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Темный рубеж» – фантастический роман Андрея Ливадного, вторая книга цикла «Тест на респаун», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Тест на респаун, – это прежде всего тест на человечность. Виртуальная реальность новой степени достоверности предложила нам нечто, несвойственное нормаль�ной психике, – умирать и возрождаться бессчетное количество раз, испытывая при этом полный реализм ощущений. Так кем же ты станешь? Трусливой, дрожащей тенью? Оголтелым убийцей? Хладнокровным циником? Или в тебе еще останется что-то сокровенное, незыблемое, трепетное? Ответ можно получить лишь одним способом: побывав там, – на Краю Бездны.



Тест на респаун слушать на видеосервисе Wink.