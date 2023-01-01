Тест на респаун. Темный рубеж. Андрей Ливадный
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Тест на респаун. Темный рубеж. Андрей Ливадный

Тест на респаун. Темный рубеж. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези535 мин12+
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Сюжет

«Темный рубеж» – фантастический роман Андрея Ливадного, вторая книга цикла «Тест на респаун», жанр боевое фэнтези, героическое фэнтези. Тест на респаун, – это прежде всего тест на человечность. Виртуальная реальность новой степени достоверности предложила нам нечто, несвойственное нормальной психике, – умирать и возрождаться бессчетное количество раз, испытывая при этом полный реализм ощущений. Так кем же ты станешь? Трусливой, дрожащей тенью? Оголтелым убийцей? Хладнокровным циником? Или в тебе еще останется что-то сокровенное, незыблемое, трепетное? Ответ можно получить лишь одним способом: побывав там, – на Краю Бездны.

Тест на респаун слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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