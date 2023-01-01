Теряя невинность. Ричард Брэнсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если попытаться представить себе наилучшее воплощение предпринимательского духа в одном человеке, то в голову приходит только одно имя: сэр Ричард Брэнсон. Создатель уникального бренда Virgin, объединяющего огромное число совершенно разнородных, но вместе с тем успешных бизнесов, продолжает радовать нас новыми достижениями и еще более дерзкими планами. Увлекательно, предельно откровенно и с мягким юмором автор рассказывает о самых значимых событиях в своей жизни: провалах и победах, огорчениях и достижениях. Аудиокнига несет огромный заряд оптимизма, мудрости и веры в возможности каждого человека. Издание аудиокниги дополнено событиями последних десяти лет, в течение которых Virgin предприняла много новых начинаний, включая железнодорожные перевозки, разработки экологического топлива и космический туризм.



Теряя невинность слушать на видеосервисе Wink.