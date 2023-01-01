Тереза Ракен. Эмиль Золя (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эмиль Золя – знаменитый французский писатель, вождь и теоретик натуралистического движения в литературе, один из самых ярких представителей реализма второй половины XIX века. О «Терезе Ракен» в одном из писем Золя писал:"…Мне кажется, я вложил в этот роман свою душу и плоть. Боюсь даже, что в�ложил в него слишком много плоти и вызову волнение у господина имперского прокурора. Ну, что ж! Несколько месяцев тюрьмы меня не пугают".



Тереза Ракен слушать на видеосервисе Wink.