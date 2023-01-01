Теперь элита. Книга 3. Дана Данберг (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Теперь элита» – роман, третья книга цикла «Второй шанс попаданки», жанр приключенческое фэнтези, боевое фэнтези, любовное фэнтези. Нате и Алеку удалось почти без приключений добраться до Подгорной Академии. Теперь у них обоих начинается новая жизнь, но со старыми проблемами. Правда, и новые �не заставят себя долго ждать. Подгорная только с виду кажется тихой обителью знаний, но она скрывает свои тайны. И конечно, эта неугомонная парочка не сможет пройти мимо. Но сблизит ли Нату и Алека очередное расследование или наоборот оттолкнет друг от друга? Ведь теперь они равны по положению, у их отношений есть шанс. Смогут ли они им воспользоваться? Захотят ли?



Теперь элита слушать на видеосервисе Wink.