Тени Великого леса. Георгий Смородинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

После Семнадцатого обновления не только во владениях демонов, но и в светлых землях ощущается приближение большой войны. Темные боги, проснувшиеся от тысячелетнего сна, стремятся отомстить за давнее поражение. А от тебя зависят не только жизни друзей и любимой девушки, но и жизнь твоего, живущего в Диком лесу, народа. Ведь ты и твой лучший друг – герои древнего пророчества, Черный Демон и легендарный Серый кот…



Тени Великого леса слушать на видеосервисе Wink.