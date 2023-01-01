Тени теней. Алекс Норт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

ЛЕДЕНЯЩИЙ ДУШУ ТРИЛЛЕР ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ШЕПОТ ЗА ОКНОМ». БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES И SUNDAY TIMES. Твой друг погиб, другой исчез И ты один бредешь сквозь лес, Сквозь сумрак снов и пляс теней, И путь тернистый всe черней… Все вы встречали таких подростков, как Чарли Крабтри. Темное воображение, зловещая улыбка, всегда сам по себе… Кажется, этот парень способен на нечто очень плохое. Именно это и сделал Чарли двадцать пять лет назад – совершил убийство, настолько шокирующее, что даже вдохновил ряд подражателей. Сам же Крабтри бесследно исчез… как тень. Все эти годы Пол Адамс пытался стереть из памяти произошедшее: ведь и убийца, и жертва были его друзьями. Но теперь, когда его мать при смерти, Полу приходится вернуться в родной городок. И тени прошлого начинают оживать… Сначала происходит одно схожее убийство, потом другое. А потом Пол находит в своем доме странные – и страшные – знаки… «Чрезвычайно атмосферно и восхитительно жутко». – Алекс Михаэлидес, автор всемирного бестселлера «Безмолвный пациент» «Сначала это жутковато. Потом – страшно. Потом – очень страшно. А дальше… дальше, уважаемый читатель, двигайтесь на свой страх и риск». – А. Дж. Финн, автор всемирного бестселлера «Женщина в окне» «Увлекательное, головокружительное чтение… Как и в случае со всеми лучшими иллюзиями, вы чувствуете не обман, а чудо». – New York Times «Удивительный финал, который еще долго будет жить в вашей памяти». – Daily Express «Прежде чем эта лихо закрученная история закончится, вас ждет...Слушайте книгу.



Тени теней слушать на видеосервисе Wink.