Тени снов. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

И снова с нами несравненный Кей Альтос – человек без родины, человек, лишенный иллюзий, человек, не связанный ничем и не обязанный никому. Но все равно он лишь пешка в игре властителей Империи. И эта роль оказывается слишком простой, слишком скучной для отчаянного бойца, сломавшего все преграды на своем пути. Делая в очередной раз выбор между благородством и предательством, между любовью и ненавистью, между прощением и местью, Кей Альтос смотрит только в свою душу, а там уже давно царит пустота…



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