Тени сгущаются. Виктория Шваб (книга, 2020) слушать онлайн

Гости со всего мира съезжаются в полный магии Красный Лондон на Игры стихий – состязание лучших магов. Роскошные балы, изысканные наряды, сияние огней, музыка, смех – безумный вихрь, в котором не узнать, кто прячется под маской. Но возможно, за легким кокетством скрываются подлинные чувства, а за �шуткой – душевная боль? Кто ты? И где твое место в одном из четырех Лондонов?



Тени сгущаются слушать на видеосервисе Wink.