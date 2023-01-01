Тени сгущаются. Виктория Шваб
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Тени сгущаются. Виктория Шваб

Тени сгущаются. Виктория Шваб (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика788 мин18+
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О книге

Гости со всего мира съезжаются в полный магии Красный Лондон на Игры стихий – состязание лучших магов. Роскошные балы, изысканные наряды, сияние огней, музыка, смех – безумный вихрь, в котором не узнать, кто прячется под маской. Но возможно, за легким кокетством скрываются подлинные чувства, а за шуткой – душевная боль? Кто ты? И где твое место в одном из четырех Лондонов?

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Жанр
Фантастика
Время
788 мин / 13:08

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