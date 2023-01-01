Тени моего города (сборник). Генри Лайон Олди (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Студент прожил жизнь за один день и умер счастливым. Бизнесмен нанял киллера – убить в себе любовь – но жертва оказалась живучей и мстительной. Семь смертных грехов превращаются в эпидемию. И крутится карусель в старом парке, меняя судьбы неудачников – сядь на деревянного коня, и тебе уже никогда не быть прежним. «Тени моего города» – мистика, происходящая с нами, здесь и сейчас. Будни выворачиваются наизнанку, превращаясь в фантасмагорию. В аудиоверсию книги добавлены два рассказа «Карусель» и «Страшный суд № 20»



Тени моего города (сборник) слушать на видеосервисе Wink.