Тени истории. Константин Гайворонский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Случалось ли вам при чтении исторических романов, монографий, статей испытывать ощущение дежа вю? Настолько описываемые события напоминают то, что происходило за десятки, сотни лет до или после этого. А то и происходит прямо сегодня на ваших глазах. Эта аудиокнига про исторические параллели. Параллели и в самой российской истории, параллели между давними событиями в разных странах, и недавними в России. Например, вы увидите, насколько эпопея с присоединением в Пруссии Шлезвига напоминает крымские события 2014 года. Сама история России словно напрашивается на такое запараллеливание, часто повторяясь и в мелочах, и в глобальном масштабе: были в ней и две Отечественные войны – 1812 года и 1941-45 гг., и два очень похожих модернизационных рывка – петровский и сталинский, и две катастрофы, связанные с падением империй – романовской и советской. Разумеется, абсолютных аналогий, стопроцентного совпадения в истории не бывает. И тем не менее такие исторические параллели позволяют лучше понять и внутреннюю логику российских перипетий, вскрыть упущенные возможности, порадоваться очевидным достижениям, четче понять возможную альтернативу тех или иных поворотных узлов истории.



Тени истории слушать на видеосервисе Wink.