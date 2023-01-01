Тень змея. Рик Риордан (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Оказывается, чтобы победить змея Апопа, нужно провести особый магический ритуал с его тенью. И после того как она будет полностью уничтожена, Апоп навсегда исчезнет с лица земли. Но этот обряд чрезвычайно опасен и требует от выполняющего его мага колоссальных сил. Одним словом, если что-то пойдет не так, мы с Сейди погибнем. Впрочем, маленький шанс все же есть. Не зря ведь все боги наконец объединились и пришли нам на помощь. Грядет финальная битва, от которой зависит судьба всего мира!





Тень змея слушать на видеосервисе Wink.