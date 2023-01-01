Тень вождя. Лев Мехлис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Льва Мехлиса звали «Тенью Сталина» и «Правой рукой Сталина», но лучше всего к нему подходит определение «верный соратник». Воспоминания Мехлиса о Иосифе Виссарионовиче Сталине и своей работе на различных постах охватывают период с 1921-го по 1950-й годы. Из мемуаров Льва Мехлиса для первой публикации были отобраны воспоминания, касающиеся периода 1921–1930 годов, когда Лев Захарович работал под непосредственным руководством И. В. Сталина (в том числе и личным помощником Вождя), а также воспоминания о работе Мехлиса в качестве представителя Ставки Верховного Главнокомандования на Крымском фронте в 1942 году. Первая часть публикуемых воспоминаний интересна как свидетельство очевидца и участника событий о создании советского государственного аппарата. Вторая часть освещает период, ставший одним из самых трудных в жизни Мехлиса. Лев Захарович рассказывает о том, почему он оказался в роли «козла отпущения», на которого были свалены все ошибки командования фронтом, в том числе и те, совершению которых он активно пытался воспрепятствовать.



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