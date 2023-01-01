Тень воина. Александр Прозоров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Он пришел из нашего мира… Его называли… ВЕДУН! Человек предполагает, судьба решает. Олег Середин хотел отправиться в Новгород – а попал в маленькое городище в верховьях Дона, хотел уничтожить обычную мавку – а оказался вынужден сражаться с половецкой ордой, хотел найти ночлег – а в итоге лишился души. И только решительность да отвага, и верный, остро отточенный клинок, подкрепленный древними чарами способны вернуть ему свободу и честь.



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