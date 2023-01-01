Тень у порога. Татьяна Полякова, Анна Полякова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Представьте, что вы купили старинный особняк и стали получать пугающие письма! Таинственная четверка: Джокер, Поэт, Воин и Девушка снова берутся за дело с чертовщиной! Молодые супруги Ольховы становятся новыми владельцами старинного особняка и сразу же начинают получать послания с угрозами. �Вычислить их отправителя самостоятельно адресаты никак не могут, поэтому прибегают к помощи нашего детективного агентства. Кто, если не мы, сыщики, знакомые друг с другом еще по прошлой жизни и обладающие особыми талантами, может помочь паре обрести спокойную жизнь?



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