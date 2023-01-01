Тень орла. Артуро Перес-Реверте (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Артуро Перес-Реверте по праву считается одним из самых популярных испанских писателей 90-х годов. Интеллектуал, мастер изящной словесности, он завоевал сердца своих читателей блестящим знанием истории, захватывающей интригой и филигранной прозой. Настоящий успех пришел к писателю после выхода романа «Фламандская доска», получившего во Франции Гран-при как лучший детектив. Потом были романы «Клуб Дюма, или Тень Ришелье» (на основе которого Романом Поланским снят триллер «Девятые врата»), «Территория команчей» и многие – многие другие не менее увлекательные и интригующие произведения. В их числе, безусловно, и повесть «Тень орла». В этой книге мастерски смешаны эпохи и стили, фарс и высокая трагедия. По сути – это рассказ о последней, подмосковной битве Наполеона в местечке под названием Сбодуново, описанной глазами солдата испанского батальона линейного пехотного полка Наполеоновской армии. Изрешеченная русской артиллерией армия Подлючего Недомерка (так называют солдаты Наполеона) – спасается позорным бегством. На русские батареи движется лишь испанский батальон. В чем же причина такой отваги? Ответ прост. «Шагая по горящему жнивью на правом фланге наполеоновской армии, оголенном и смятом огнем русских батарей, держа равнение и не расстраивая рядов, четыреста пятьдесят испанцев из второго батальона 326-го пехотного полка не совершали ничего героического. Так что не кладите венков к нашему пьедесталу. Ни один раненый, если мог держаться на ногах, не отстал и не поплелся в тыл, ...Слушайте книгу.



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