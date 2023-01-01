WinkАудиокнигиТень Кощеева. Ирина Эльба,Татьяна Осинская
Тень Кощеева. Ирина Эльба,Татьяна Осинская (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези503 мин16+
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Сюжет
Когда судьба лишила смысла жизни и оставила две дороги – умереть вслед за близкими или жить с болью их потери, – я выбрала третью: стать бесчувственной тенью Кощея. Долгие годы я была слугой, советником и пособником черного мага, но изменчивая судьба приготовила для меня новые испытания. Так кто же я теперь? Призрак забытого прошлого, тень Кощея или Ежка, желающая вернуть дружбу потерянных подруг… Смогу ли я отпустить прошлое и обрести любовь?
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