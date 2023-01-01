WinkАудиокнигиТень Древнего. Дмитрий Мазуров
Тень Древнего. Дмитрий Мазуров (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фэнтези607 мин16+
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Сюжет
Путешествие на континент некромантов не прошло бесследно. Девушка, за которой Крис Дарк отправился сюда, наконец обрела свободу. Однако, путь с континента оказался перекрыт. Теперь им необходимо выбраться отсюда. Но правитель этих земель Древний Император не хочет этого допускать. Что за тай�ну он хранит и зачем ему понадобилась потомок богини жизни?
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