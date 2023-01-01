Тень Древнего. Дмитрий Мазуров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Путешествие на континент некромантов не прошло бесследно. Девушка, за которой Крис Дарк отправился сюда, наконец обрела свободу. Однако, путь с континента оказался перекрыт. Теперь им необходимо выбраться отсюда. Но правитель этих земель Древний Император не хочет этого допускать. Что за тай�ну он хранит и зачем ему понадобилась потомок богини жизни?



Тень Древнего слушать на видеосервисе Wink.