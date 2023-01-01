Тень Дракона. Антон Демченко (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу современного российского писателя-фантаста Антона Демченко «Тень Дракона» – третью в серии «Охотник из Тени». Быть изгнанным незавидная судьба. Даже если изгнание всего лишь формальность. Но вот боль потерь поугасла, обучение в подземном городе предков окончено, и впереди маячит новая цель – впервые за долгое время собственная, а не навязанная властолюбивыми риссами или интриганами-хоргами, но в далекой империи Хань император привечает послов Порядка и Хаоса. И за всем этим мелькают тени эйре… Казалось бы, какое дело до всей этой чехарды молодому сумеречному дракону? Но деваться некуда, и, если нельзя свернуть, то сумеречный дракон пойдет напролом. И в Бездну дипломатию! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Тень Дракона слушать на видеосервисе Wink.