WinkАудиокнигиTen Best Stories. О. Генри
Ten Best Stories. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература216 мин12+
Сюжет
Всем друзьям английского языка! Если вы изучаете английский или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность прослушать смешные и печальные, сентиментальные и искренние рассказы одного из самых читаемых литераторов в мире, мастера короткой формы – О. Генри. Текст не адаптирован, что должно быть особенно приятно для людей, владеющих английским на высоком уровне.
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