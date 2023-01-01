Ten Best Stories. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Всем друзьям английского языка! Если вы изучаете английский или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность прослушать смешные и печальные, сентиментальные и искренние рассказы одного из самых читаемых литераторов в мире, мастера короткой формы – О. Генри. Текст не адаптирован, что должно быть особенно приятно для людей, владеющих английским на высоком уровне.



Ten Best Stories слушать на видеосервисе Wink.