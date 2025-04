Ten Best Stories / Десять лучших рассказов. О. Генри (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если вы изучаете английский или свободно на нем говорите, у вас есть замечательная возможность прослушать смешные и печальные, сентиментальные и искренние рассказы одного из самых читаемых литераторов в мире, мастера короткой формы – О.Генри, а затем проверить свое понимание произведения, прослушав русский перевод. Текст не адаптирован, что должно быть особенно приятно для людей, владеющих английским на высоком уровне. Английская версия начитана носительницей языка, многократной победительницей конкурсов художественного чтения – Лизой Рей Кэмбелл (Новая Зеландия). 1 The Ransom of Red Chief/Вождь Краснокожих 2 Little Speck in Garnered Fruit /Персики 3 A Retrieved Reformation /Обращение Джимми Вэлентайна 4 Squaring The Circle /Квадратура Круга 5 The Octopus Marooned /Трест, который лопнул 6 The Last Leaf/Последний Лист 7 Babes in The Jungle /Младенцы в Джунглях 8 A Service of Love /Из Любви к Искусству 9 The Roads We Take /Дороги, которые Мы Выбираем 10 The Gift of The Magi /Дары Волхвов Перевод: Н.Дарузес 1, 3, 4, 6, 9 Е.Калашниковой 2, 7, 10 К.Чуковского 5 Т.Озерской 8



