Темный травник. Тестировщик игровых сценариев. Михаил Атаманов
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Темный травник. Тестировщик игровых сценариев. Михаил Атаманов

Темный травник. Тестировщик игровых сценариев. Михаил Атаманов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фантастика702 мин16+

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О книге

Михаил Атаманов – популярный российский писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Наибольшую известность получили его книги в жанре ЛитРПГ. Предлагаемый роман – первый в цикле «Тeмный травник». Главный герой Тимур живeт в неблагополучном районе. На его попечении – сестра-инвалид. На жизнь Тимур зарабатывает в основном онлайн-играми. Денег не хватает, и герой устраивается тестировщиком в корпорацию «Бескрайний мир». Эта компания – разработчик самой успешной онлайн-игры. Работа Тимура не так проста, как кажется. Ведь нужно играть за класс персонажа, который не пользуется популярностью, дабы показать другим игрокам его возможности. Все предпочитают выбирать палладина, боевого мага, дроу-лучника или ловкого рогу. А как вам гоблин-травник, огр-фортификатор или торговец-наяда? Тимур, благодаря природной смекалке, нестандартному мышлению и помощи сестры, которая всегда играет с ним в паре, добивается немалых успехов. Но, как часто бывает, не все им рады. Чем больше побед, тем больше врагов, причeм не только в виртуальном мире игры, но и в реале – в корпорации, где Тимур смело поднимается по карьерной лестнице. Хотите знать подробности? Слушайте аудиокнигу.– Книга 1. Тестировщик игровых сценариев – Книга 2. Сохранить крылья – Книга 3. Верховья Стикса – Книга 4. Обрести телоПроизводство студии MDM-Visio Генеральный продюсер Андрей Лобзов Режиссeр Виктория Козельцева Продюсер постпродакшн Наталья Табачная Использована композиция «Night Runner» с сайта: audionautix.com © Михаил Атаманов ©

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Жанр
Фантастика
Время
702 мин / 11:42

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